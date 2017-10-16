Elazığ'da tutuklu ailelerinden 'kötü muamele' iddiası

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleri, cezaevindeki yakınlarına kötü muamele yapıldığını iddia etti. Aileler adına konuşan Hayati Mehmetoğlu, Elazığ Cezaevi\'nde haksız ve hukuksuz uygulamalar yaşandığını ileri sürerek, \"Kuşkusuz sadece Elazığ Cezaevi\'nde değil; tüm şehirlerdeki cezaevlerinde haksız, hukuksuz ve insani olmayan konuşlar gündeme gelmektedir\" dedi.

Tutuklu ve hükümlü aileleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanlığı\'nda bir araya geldi. Aileler adına açıklamayı, eşi cezaevinde olan Hayati Mehmetoğlu yaptı. Elazığ Cezaevi\'nde özellikle de T Tipi Cezaevi\'nde, yaklaşık 1.5 aydır tutuklu kadınların aileleriyle görüştürülmediğini iddia eden Mehmetoğlu, şunları söyledi:

\"Sizlerin de yakından takip ettiğiniz gibi yazılı ve görsel medyada sürekli Elazığ Cezaevi ile ilgili haksız ve hukuksuz uygulamalar gündeme gelmektedir. Hiç kuşkusuz sadece Elazığ Cezaevinde değil; tüm şehirdeki cezaevlerinde haksız, hukuksuz ve insan olmayan koşullar gündeme gelmektedir. Yaklaşık 1.5 aydır Elazığ Cezaevi\'nde özellikle de T Tipi Cezaevi\'nde kadın tutsaklar, aileleri görüştürülmüyor. Neden görüştürülmüyor, diye cezaevi yönetimiyle yapmış olduğumuz görüşmelerde, hiçbir sonuç alamadık. Bugün yine tutuklu aileleri ve yakınları cezaevine gittiklerinde görüşme talebinde bulunmuşlardır ve ben de eşimle görüşmek için gittiğimde, cezaevi içerisinde yüksek seslerle bağırmaları duyduk. Biz tutuklu aileleri olarak orada bulunan tutsakların sağlıklarından endişe duymaya başladık. Bununla ilgili yaklaşık 2 hafta önce Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'na müracaat ettik. Kendileri bizlere \'Tutsakların kimlikleri olmadan görüşe çıkamaz\' dediler. Biz de soruyoruz. Bir ay öncesine kadar böyle bir uygulama yoktu; şimdi neden var?\"

Mahkumlara verilen disiplin cezalarının artarak, son günlerde artarak, devam ettiğini ileri süren Mehmetoğlu, şöyle konuştu:

\"Hiçbir tutuklu, disiplin cezasız değildir. Birine görüş yasağı gelmişti, diğerine iletişim yasağı gelmiştir. Böyle bir uygulamanın Türk hukukunda ve evrensel hukukta yeri yoktur. Bizler, hiçbir kurumu suçlama derdinde değiliz. Biz, sadece tutuklu aileleri olarak cezaevinde olan yakınlarımızın sağlıklarından endişe ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Endişelerimizin giderilmesi için cezaevi idaresinin bizimle görüşmesini istiyoruz. Bizim tek isteğimiz, cezaevi idaresinin geçmişte uyguladığı kanunlardır. Biz, derdimizi kime anlatacağımızı bilmiyoruz. Bu haksız uygulamalara son verilmesi gerekiyor. Tutsaklarımıza en küçük bir zarar geldiği zaman hukuksal olarak her türlü hakkımızı arayacağız. Bizler şunu düşünüyoruz. Şu an bize yapılan kimlik dayatması, bir başka yapılacak hukuksuz uygulamanın testidir.\"



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