T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da tutuklu ailelerinden 'kötü muamele' iddiası

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleri, cezaevindeki yakınlarına kötü muamele yapıldığını iddia etti

16 Ekim 2017 18:47

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleri, cezaevindeki yakınlarına kötü muamele yapıldığını iddia etti. Aileler adına konuşan Hayati Mehmetoğlu, Elazığ Cezaevi\'nde haksız ve hukuksuz uygulamalar yaşandığını ileri sürerek, \"Kuşkusuz sadece Elazığ Cezaevi\'nde değil; tüm şehirlerdeki cezaevlerinde haksız, hukuksuz ve insani olmayan konuşlar gündeme gelmektedir\" dedi.
Tutuklu ve hükümlü aileleri, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanlığı\'nda bir araya geldi. Aileler adına açıklamayı, eşi cezaevinde olan Hayati Mehmetoğlu yaptı. Elazığ Cezaevi\'nde özellikle de T Tipi Cezaevi\'nde, yaklaşık 1.5 aydır tutuklu kadınların aileleriyle görüştürülmediğini iddia eden Mehmetoğlu, şunları söyledi:
\"Sizlerin de yakından takip ettiğiniz gibi yazılı ve görsel medyada sürekli Elazığ Cezaevi ile ilgili haksız ve hukuksuz uygulamalar gündeme gelmektedir. Hiç kuşkusuz sadece Elazığ Cezaevinde değil; tüm şehirdeki cezaevlerinde haksız, hukuksuz ve insan olmayan koşullar gündeme gelmektedir. Yaklaşık 1.5 aydır Elazığ Cezaevi\'nde özellikle de T Tipi Cezaevi\'nde kadın tutsaklar, aileleri görüştürülmüyor. Neden görüştürülmüyor, diye cezaevi yönetimiyle yapmış olduğumuz görüşmelerde, hiçbir sonuç alamadık. Bugün yine tutuklu aileleri ve yakınları cezaevine gittiklerinde görüşme talebinde bulunmuşlardır ve ben de eşimle görüşmek için gittiğimde, cezaevi içerisinde yüksek seslerle bağırmaları duyduk. Biz tutuklu aileleri olarak orada bulunan tutsakların sağlıklarından endişe duymaya başladık. Bununla ilgili yaklaşık 2 hafta önce Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'na müracaat ettik. Kendileri bizlere \'Tutsakların kimlikleri olmadan görüşe çıkamaz\' dediler. Biz de soruyoruz. Bir ay öncesine kadar böyle bir uygulama yoktu; şimdi neden var?\" 
Mahkumlara verilen disiplin cezalarının artarak, son günlerde artarak, devam ettiğini ileri süren Mehmetoğlu, şöyle konuştu:
\"Hiçbir tutuklu, disiplin cezasız değildir. Birine görüş yasağı gelmişti, diğerine iletişim yasağı gelmiştir. Böyle bir uygulamanın Türk hukukunda ve evrensel hukukta yeri yoktur. Bizler, hiçbir kurumu suçlama derdinde değiliz. Biz, sadece tutuklu aileleri olarak cezaevinde olan yakınlarımızın sağlıklarından endişe ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Endişelerimizin giderilmesi için cezaevi idaresinin bizimle görüşmesini istiyoruz. Bizim tek isteğimiz, cezaevi idaresinin geçmişte uyguladığı kanunlardır. Biz, derdimizi kime anlatacağımızı bilmiyoruz. Bu haksız uygulamalara son verilmesi gerekiyor. Tutsaklarımıza en küçük bir zarar geldiği zaman hukuksal olarak her türlü hakkımızı arayacağız. Bizler şunu düşünüyoruz. Şu an bize yapılan kimlik dayatması, bir başka yapılacak hukuksuz uygulamanın testidir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ELAZIĞ DHAELAZIĞAilelerHayati Mehmetoğlu Elazığ CezaeviElazığ CezaeviTutukluDemokratik Bölgeler Partisi DBPBaşkanlığıHayati MehmetoğluTipi CezaeviHiçElazığ CezaevindeYaklaşıkNedenBugünBizBununlaElazığ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24