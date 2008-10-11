Elazığ'da trafik kazası: 4 ölü

Elazığ-Bingöl Karayolunda telekom ve karayolları işçilerini taşıyan 2 ayrı aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.



Elazığ-Bingöl karayolunun 31'nci kilometresinde, bugün akşam saatlerinde, Bingöl İstikametinden gelen ve karayolları işçilerini taşıyan ve 23 yaşındaki Yadin Yeşilbaş'ın kullandığı 23 DE 870 plakalı minibüs, aşırı hız nedeniyle önünde seyreden 44 yaşındaki Muammer Öztürk'ün kullandığı 23 FC 530 plakalı Telekom işçilerini taşıyan pikapa çarptı.



Telekom işçilerini taşıyan pikapta bulunan sürücü Muammer Öztürk, işçiler Basri Uzun ile Alican Atay olay yerinde, Mahir Yıldırım ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karayolları işçilerini taşıyan minibüste bulunan sürücü Yadin Yeşilbaş, işçiler Ali Omrak, Hüseyin Sezgin Çelik, İsmet Ateş, Murat Demirtaş, Halit Bingöl, Paşa Gürgöze, Muhammet Kınıklı ve Aytaç Altunışık ise yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Elazığ'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.



