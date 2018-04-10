Elazığ'da TOKİ konutlarının çekilişi yapıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı gerçekleştirilen Elazığ Bızmışen Aşağı Holpenk Mahallesi Projesi Toplu Konutları\'nın, konut belirleme kurası gerçekleştirildi.

Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen kura çekimine katılım yoğun oldu.

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, \"Elazığ’da gerçekleştirilen konut belirleme kuraları hayırlı olsun\" dedi.

Amaçlarının milletin daha güzel konutlarda yaşamasını sağlamak olduğunu ifade eden Ayhan, \"Gayemiz milletimizin daha iyi şartlarda yaşamasıdır. Ayrıca sizlerin hayır duasını almaktır. TOKİ olarak bugüne kadar Elazığ’a yaptığımız yatırımların toplamı 1 Milyar TL’dir. Bugüne kadar Elazığ’da 9 Bin civarında konut yaptık. Ayrıca Elazığ ilimizde 3 hastane, 8 cami, 5 aile sağlık merkezi, 5 ilköğretim okulu, 4 lise, 2 büfe, 2 kütüphane, 1 pansiyon, 1 sevgi evi, 1 spor salonu ve 6 ticaret merkezi inşa edilmiştir\" dedi.

Kura çekiminde konut sahibi olamayan vatandaşların üzülmemesi gerektiğini belirten Hüseyin Ayhan, \"Elazığ’da konutlara bu kadar ilgi ve alaka olduğu müddetçe Elazığ’a hizmetlerimiz devam edecektir\" dedi.

Konut Projesi kapsamında Elazığ’da bir bilgi kirliliğinin meydana geldiğini dile getiren Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan,’’İdaremize ulaşan vatandaşlarımız,yanlış bilgilendirmeden dolayı ciddi manade idaremizi ve çalışanlarımızı üzmüştür.Bu projenin tamamının emekli konutlarının olmadığını özellikle belirtmemize rağmen, vatandaşlarımız 3+1 konutlarımızında emekli projesi kapsamında olduğunu zannetmişler ve yanlış bilgilendirilmişlerdir. Bu noktada idaremizin internet sitesindeki ilanlarımızı takip etmenizi istiyoruz\"dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kura çekimine geçildi. Yapımı gerçekleştirilen 363 konut için 1413 kişi başvurdu. 1413 kişiden 363 kişi noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi. Çekilen kura da ismi okunan vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı. Kurada ismi açıklanan vatandaşlardan Hayriye Karabulut, \"Çok sevinçliyim ve mutluyum. Allah herkese nasip etsin\" dedi.

Kurada ev alma hakkı kazanan Osman Raci Genç ise yaptığı açıklamada, \"Bugün TOKİ çekilişine katıldık. Evimiz de çıktı. Çok mutluyuz. Devletimize teşekkür ediyoruz, bizlere bu imkanı tanıdığı için\" dedi.

Osman Raci Genç’in babası Necati Genç ise yaptığı açıklamada, \"Oğluma ev çıktığı için çok mutluyum. Allah olmayanlara da nasip etsin\" dedi.

Cevriye Genç ise yaptığı açıklamada, \"Oğluma ev çıkmasından dolayı çok mutluyuz. Allah, devletimizden razı olsun\" dedi.

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