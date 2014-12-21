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Yaşam

Elazığ'da TIR kamyoneti biçti; 4 ölü

TIR sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı

21 Aralık 2014 16:48

Elazığ’da, bir TIR’ın çarptığı kamyonetteki dört kişi hayatını kaybetti. Kaza, Elazığ Güney Çevre yolunda meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Malatya istikametine giden 62 AD 541 plakalı TIR, ara yoldan çevre yola çıkan 23 EH 438 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, kamyonette bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ilk ulaşan sağlık ekipleri levye ile sıkışan kapıları açmaya çalıştığı sırada itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, dört kişinin cesedini kamyonetten çıkardı.

TIR sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.

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