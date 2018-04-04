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Elazığ'da tankerle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

04 Nisan 2018 13:58

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Elazığ-Diyarbakır karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Emrullah Tural yönetimindeki 72 DZ 128 plakalı tanker ile karşı yönden gelen Hüseyin Oğuzcan yönetimindeki 72 DC 970 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü Hüseyin Oğuzcan öldü, yannıdaki kişi ile tanker sürücüsü Emrullah Tural ise yaralandı.
Yaralılar, Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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