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Elazığ'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, bir otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi

10 Ağustos 2018 19:24

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, bir otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Bingöl karayolunun 55\'inci kilometresindeki Kovancılar Çaytepe mevkiinde meydana geldi. Yusuf İzzetin Kaya yönetimindeki 23 T 5538 plakalı taksi ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAC 291 otomobil bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, taksi sürücüsü Yusuf İzzetin Kaya ile otomobilde bulunan Hasan Sertkaya ve Ali Düzgün Kavaklı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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