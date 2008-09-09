Elazığ'da taciz ateşi: 1 şehit

Şemdinli'de 6 şehit



Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, teröristlerce göreve giden jandarma timine açılan taciz ateşinde Jandarma Komando Er Ali Yüksel şehit oldu. Şehit askerin cenazesi, Elazığ Asker Hastanesi'ne getirildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.Yüksel'in Şanlıurfa'daki ailesinin evinde hüzün yaşanıyor. Şanlıurfa merkez Vergili köyünde çiftçilik yapan Ali Yüksel'in ailesi, çocuklarının şehit olduğu haberini, köye giden Jandarma Yarbay Metin Şimşek ile askerlerden öğrendi.Köy muhtarı ve askerleri karşısında gören baba Hüseyin Yüksel, soğukkanlılığını korumaya çalışarak, ''Vatan sağolsun'' dedi. Yüksel, daha sonra askerlerle birlikte evine giderek eşi Fatma Yüksel ve çocuklarına oğlunun şehit olduğu haberini verdi.Bu sırada fenalaşan şehidin annesi Fatma Yüksel ile çocuklarına ilk müdahaleyi, köyde hazır bekletilen ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Köyde taziyeleri kabul etmeye başlayan şehidin ailesi, evin çevresine Türk bayrakları astı. Şehidin babası Hüseyin Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4.5 aylık asker olan oğlunun en son dün ağabeyi Rağıp Yüksel'i aradığını ve ''Yarın sabah dağa, operasyona çıkacağız'' dediğini bildirdi.Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristler ilçe jandarma komutanlığına roketatarla saldırıp kaçtı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam Elki Mahallesi'ndeki Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı binasına PKK'lı bir grup terörist roketatarlı ve uzun namlulu silahla saldırdı.