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Elazığ'da Suriyelilerin yaşadığı binada yangın

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, Suriyeliler'in yaşadığı binanın 4'üncü katında yangın çıktı

15 Ocak 2018 19:05

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, Suriyeliler\'in yaşadığı binanın 4\'üncü katında yangın çıktı. İtifaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak\'ta bulunan ve Suriyeliler\'in kaldığı binanın 4\'üncü katında bugün saat 14.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark edenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Kullanılamaz hale gelen evin uzun süredir boş olduğu belirtildi.

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