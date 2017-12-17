Elazığ'da sokak hayvanları için modern hastane ve geçici bakımevi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapılabilmesi amacıyla belediye tarafından yaptırılan Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi\'nde hayvanlarla ilgili her türlü ameliyat yapılırken, aynı zamanda tatile veya iş için şehir dışına çıkacak olanların besledikleri hayvanlarını bırakabilecekleri 5 yıldızlı otel hizmeti de veriliyor.

Elazığ\'ın merkeze bağlı Selli köyü yakınlarında, 2016 yılında, 30 dönüm arazide kurulan hayvan hastanesi ve geçici bakımevi, 500 hayvana aynı anda hizmet verebilecek kapasite ile çalışıyor. Bakımevinde hayvan yuvaları, kedi ve köpek evleri, kapalı ve açık bakım alanları, modern ameliyathane, karantina binası, uyuz bakım ünitesi, 200 tonluk su deposu, yönetim binası, kafeterya, evcil hayvan oteli ile tam donanımlı konferans salonu bulunuyor. Hayvanların yeme, içme, barınma, ameliyat ve tedavi ihtiyaçlarının son teknoloji ile karşılandığı hastanede, tedavileri tamamlanan hayvanlar, kayıt altına alınarak kulak küpe numarası verildikten sonra ya doğal ortamlarına salınıyor, ya da isteyenler tarafından sahipleniliyor.

Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi aynı zamanda modern bir otel görevi de görüyor. Hayvan sahiplerinin yoğun işleri ve tatillerinde evcil hayvanlarını geçici bir süre bırakabilecekleri otel hizmetinin de verildiği Bakımevi\'nde aynı zamanda sokaktan toplanan başıboş hayvanlara da bakılıyor. Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi Başhekimi Veteriner Hekim Fikret Gürocak, şöyle konuştu:

\"Belediyeye gelen şikayetler üzerine toplama ekibimiz hayvanları hastanemize getiriyor. Hastanemizde muayeneleri yapılıyor. İç ve dış parazit aşıları yapılıyor.Gerekli hayvanlar kısırlaştırılıyor. Tedavileri biten hayvanlar tekrar doğal ortamlarına bırakılıyor. Geçici bakımevimiz bölgede ilk. Hastanemiz bütün bölgeye hitap ediyor. 2017 yılında toplam 650 kısırlaştırma operasyonu yaptık. 329 sokak hayvanını sahiplendirdik. Hastanemiz aynı zamanda geçici bakım evi ve otel olarak hizmet veriyor. Tatile giden, il dışına çıkacak insanlar, evde baktıkları hayvanlarını geçici olarak hastanemize bırakabiliyor. Tunceli, Bingöl ve Malatya\'dan sokak hayvanları da hastanemize geliyor. 153\'e gelen ihbarları ekiplerimiz değerlendirerek sahipsiz veya hasta sokak hayvanını bize getiriyorlar. Biz de gereken müdahaleyi yapıyoruz.\"

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