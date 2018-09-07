Elazığ'da saldırıya uğrayan 16 Suriyeli, sınır dışı edilecek

Elazığ'da, önceki gün esnafın saldırısına uğrayan 16 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Kilis'teki kampa gönderildi. Kavga sırasında mahalleli Suriyelilerin iş yerlerine saldırmıştı

5 Ağustos Çarşamba günü, Sanayi Mahallesi'nde, Suriyeli grup ile mahalle esnafı arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Sanayi Mahallesi sakinleri, Suriyelilere ait birçok işyerini tahrip edip en Suriyelileri darp etti. Kavga, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kavgaya karışan 16 Suriyelinin sınır dışı edilmek üzere Kilis'teki kampa gönderildiği duyuruldu. Açıklamada, "Elazığ Valiliğimiz koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce, 05 Ağustos 2018 tarihinde ilimiz Sanayi Mahallesinde Suriye uyruklu şahıslarla aynı mahallede faaliyet yürüten esnaflar arasında meydana gelen, kasten yaralama olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu olay ile ilgili Suriye uyruklu şahıslar ve aileleri olmak üzere toplam 16 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri nezaretinde sınır dışı edilmek üzere Kilis Suriyeli Kampına gönderilmiştir" denildi. (DHA)