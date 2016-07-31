Elazığ'da poşet içindeki toz patladı; 2'si çocuk 3 yaralı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Bükardi beldesinde yaşayan kuzenler Azime (12) ve Zilan (4) Yazar, evlerinin yakınındaki arazide gezerken poşette toz halinde bir madde buldu.

hürriyet'in haberine göre; eve gelen kuzenler, amcaları Ahmet Yazar'a (19) poşeti gösterdi. Elinde sigara bulunan Ahmet Yazar, poşeti açmaya çalışırken patlama meydana geldi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Ahmet, Zilan ve Azime Yazar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Zilan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.