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Elazığ’da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 yaralı 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ- Malatya karayolunda, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

21 Eylül 2017 21:00

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ- Malatya karayolunda, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Elazığ- Malatya karayolu Gözeli mevkiinde saat 16.40 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen 23 AG 481 plakalı otomobil, 44 DZ 958 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan kimlikleri henüz belirlenemen 4 kişiden 3’ü olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Elazığ- Malatya karayolu, daha sonra açıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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