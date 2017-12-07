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Elazığ'da ölen kişilerin elbiselerini satan mağazaya büyük ilgi

Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)- ELAZIĞ'ın tarihi bit pazarında bulunan bir mağazada, hayatını kaybetmiş kişilere ait olan ve uygun fiyattan satışa sunulan elbiseler, büyük ilgi görüyor

07 Aralık 2017 19:08

Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)- ELAZIĞ\'ın tarihi bit pazarında bulunan bir mağazada, hayatını kaybetmiş kişilere ait olan ve uygun fiyattan satışa sunulan elbiseler, büyük ilgi görüyor.
Vefat eden kişilerin elbiseleri, aileleri tarafından düşük ücretle verildiği mağazaya, maddi durumu iyi olmayanlar ilgi gösteriyor. Yaklaşık 22 yıldır esnaf, mağaza sahibi Yılmaz Çağala (50), \"Vefat eden kişinin elbiselerini aileleri bize getiriyor. Bazıları para istemediklerini, yoksul insanlara verilmesini talep ediyor. Bizler de satın aldığımız elbiseleri dükkanda satıyoruz\" dedi. Genelde müşterilerinin işçi kesimi olduğunu ifade eden Çağala, şöyle devam etti:
\"Bu elbiselere ilgi gösterenler genelde inşaatlarda çalışan işçiler. Fiyatı uygun olmasından dolayı alıyorlar. Fiyatları 3 liradan başlıyor, en iyi pantolunu 10 liradan satıyoruz. Bütün giyim eşyalarını alıyoruz. Palto, yelek, kazak, gömlek ve ayakkabı alıyoruz. Sadece iç çamaşırı almıyoruz. Müşterilerimiz genelde yoksul ve işçi kesimi olmasından dolayı işlerimiz iyidir. Suriyeliler\'in ilgisi oldukça fazla. Özellikle yaz aylarında inşaat mevsimi olmasından dolayı satışlarımız daha da fazla artıyor.\"
Vefat eden kişilerin elbiselerini alırken de dikkatli davrandıklarını anlatan Çağala, \"Yırtık ve çok yıpranmış elbiseleri almıyoruz. Müşterilerimize elbiseleri satarken de \"Vefat etmiş bir kişinin elbisesidir\" diyerek satıyoruz. Yani müşterimiz elbiseyi alırken bunu bilerek alıyor\" dedi.

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