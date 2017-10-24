Elazığ'da nişanlısının barışma isteğini reddettiği genç dehşet saçtı

ELAZAĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, tartışma sonucu ayrılmak isteyen nişanlısını ikna çabaları sonuç vermeyen M.K. adlı genç, pombalı tüfekle dehşet saçtı. Çevrede endişe yaratan, ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası kaçan M.K.\'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, bu akşam Üniversite Mahallesi Efeoğlu Sokakta meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır M.K ve nişanlısı E.T. arasında çeşitli sebeplerle tartışmalar yaşanmaya başladı. Yaşanan kavgalardan dolayı E.T’nin ailesi M.K.\'nin ailesine nişanı attıkları haberini verdi. M.K.’nin ailesi, gençleri barıştırmak için akşam saatlerinde E.T.’nin evine ziyarete getti. M.K.\'nin tüm çabalarına rağmen genç kız barışmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen M.K., evin önününe park ettiği otomobilden pompalı tüfeğini alarak sakak arasında rastgele havaya ateş açtı.

Silah sesleri nedeniyle büyük korku yaşayan çevredekiler, polise haber verdi. Şehir magandası M.K. otomobiliyle kaçarak uzaklaşırken, olay yerine Özel Hareket timleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Ölen yada yaralanan olmayan olaydan sonra polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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