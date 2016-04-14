Elazığ’da MKP operasyonu; 3 kişi tutuklandı

Elazığ'da, Maoist Komunist Parti'ye (MKP) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Elazığ'da dün, MKP'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 6 adreste arama yapılmış, aralarında Yıldızbağları Mahalle Muhtarı İ.T'nin de olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan 6 zanlıdan Ş.Y. ve M.K'nın, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Şüpheli İ.T'nin de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer şüphelilerden Y.Ç, G.Ç. ve G.G. isimli şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinde ve şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman, materyaller ve şüphelilerin savunmalarına dayanan kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların tespit edilmiş olması nedeniyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, Y.Ç, G.Ç. ve G.G. isimli şüpheliler tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."