İstanbul'da MKP operasyonu; 6 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Maoist Komünist Partisi'nin (MKP) şehirlerdeki silahlı yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 3'ünün, 2 ay önce Sultangazi'de cüzdanında polis rozeti bulunduğu için polis zannedilerek öldürülen mermer ustasının katil zanlıları olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 6 aylık takibi sonucunda, 2 Nisan Cumartesi günü İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona, Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve polis helikopteri de destek verdi. TEM Özel Tim ekipleri operasyon kapsamında 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda çeşitli örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Polis zannedip vurmuşlardı

TEM ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda, şüphelilerden 3'ünün, Sultangazi'de 15 Şubat Pazartesi günü mermer ustası Ayhan Aksu'yu cüzdanında polis rozeti bulunduğu için polis olduğunu sanarak silahla vurup öldüren kişiler olduğunu tespit etti.

Zanlıların ayrıca, yine Sultangazi'de 28 Ekim 2015 tarihinde bir kişinin aracını yağmalayarak gasp eden kişiler olduğu belirlendi.

Mermer ustası Ayhan Aksu'yu öldüren kişiler arasında bulunan 1 zanlının yasadışı yollardan yurtdışına kaçmak istediğini öğrenen TEM ekipleri, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda bu kişiyi 3 Mart günü yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet'teki işlemleri dün tamamlanan 5 şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.