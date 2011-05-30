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ELAZIĞ'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ ELAZIĞ (A.A)

30 Mayıs 2011 22:45

-ELAZIĞ'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ ELAZIĞ (A.A) - 30.05.2011 - Elazığ'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucunda 17 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Elazığ'a yolcu taşıyan Arif Özgül yönetimindeki 44 LS 711 plakalı minibüs, Elazığ-Malatya karayolunun 13. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, sürücü Özgül ile minibüste bulunan 16 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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