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Çevre

Elazığ'da kırmızı listede yer alan su samuru bulundu

Yakınlarda Tunceli'de de su samuru görüntülenmişti

26 Ocak 2016 23:42

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan su samuru görüntülendi.

Hürriyet'in haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan su samurunun Karakoçan ilçesinin Çavuşyolu köyü yakınlarında bulunduğu, köy Muhtarı Atilla Zurel ve köylüler tarafından bulunan su samuru için müdürlüğe haber verildiği bildirildi. 

Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından avlanması yasak olan su samurunun yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldığı belirtildi.

Yakınlarda Tunceli'de de bir su samuru bulunmuştu:

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