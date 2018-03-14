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Elazığ'da kaza:1'i ağır 3 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı

14 Mart 2018 22:27

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Elazığ\'ın Alparslan Türkeş Bulvarında seyir halinde olan 49 F 0699 plakalı araç, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarptı. Öğlen saatlerinde meydana gelen kazada çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yapan araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, yaralıların Muş’tan Elazığ’a tedavi için geldikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı, bir süre trafiğe kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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