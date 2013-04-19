Elazığ'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi'ndeki Olgunlar Kavşağı'nda, yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Maden İlçesi'ne bağlı Bermaz Köyü'nden getirdiği yolcuları Elazığ'a bıraktıktan sonra Maden istikametine gitmekte olan Zülküf Armağan'ın kullandığı 23 LH 879 plakalı yolcu minibüsü, önce Olgunlar Mahallesi'ndeki kavşağa giren, Uğur Tok yönetimindeki 23 HY 624 plakalı kamyonete ardından da 2 kadına çarptı. Minibüsün altında kalarak ezilen Zübeyde Varol ile adı henüz öğrenilemeyen bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, minibüs sürücüsü Zülküf Armağan, kamyonet sürücüsü Uğur Tok ile minibüste bulunan bir kişi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Elazığ'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.