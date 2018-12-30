Elazığ'da karın kapattığı 332 köy yolu, yeniden umaşıma açıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da iki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 332 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 332 köy yolu ulaşıma kapandı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği\'ne bağlı ekipler, yolları yeniden ulaşıma açtı. Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, \"Kar yağışının ardından bütün ekiplerimiz çalışmaya başladı. 147 operatörümüz ve operatör yardımcıları gece gündüz çalıştı. Yine bu noktalarda 12 inşaat mühendisimiz de ekip başı olarak bu çalışmalara önderlik yaptı. Bizler de belli noktalarda kar yağışı olduğu için yapılan mücadeleyi yerinde incelemek, varsa aksaklıklarını tespit edip tedbir almak amacıyla araziye çıktık. Özel İdare ekipleri için meşakkatli günler, ama kar yağışının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir problemimiz yok, bir acil durumumuz yok, ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Diliyoruz ki; kar yağışı devam etsin, biz de mücadele edelim. Önemli sorunlar yaşamadan da kazasız belasız bu sezonu atlatalım\" dedi.

FOTOĞRAFLI