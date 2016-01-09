Elazığ'da işçi servisi devrildi; 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gıda firmasında çalışan işçileri taşıyan Eşref Öztürk yönetimindeki 23 LR 113 plakalı minibüs, Cahit Dolakay Bulvarı'nda refüjdeki ağaçlara çarparak karşı şeride devrildi.

İşçilerden Selami Argun ve Mehmet Bektaş, kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Sema Murat, Özge Rüzgar ve Çiğdem Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tek yönlü ulaşıma kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.