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Elazığ'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Yusuf Çiğ (48), çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi

10 Ağustos 2018 19:57

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da Yusuf Çiğ (48), çalıştığı inşaatın 4\'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.
Merkez Doğukent Mahallesi Ahmed Yesevi Caddesi\'ndeki inşaatta çalışan Yusuf Çiğ, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini yitirerek 4\'üncü kattan düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan Yusuf Çiğ, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yusuf Çiğ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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