Elazığ'da hemzemin geçitte kaza: 6 yaralı

Elazığ'da yük trenini çekmeye giden lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilde 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Muratbağı istasyonunda bekleyen 54895 sefer sayılı yük trenini çekmek için yola çıkan takviye lokomotifi, Elazığ-Tatvan demir yolunun 37. kilometresinde, Yurtbaşı beldesindeki hemzemin geçitte Mehmet Orman'ın (45) kullandığı 44 LP 911 plakalı otomobile çarptı.



Kaza sonucu yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobilde sürücü Mehmet Orman ile araçta bulunan Nebahat (19), Ramazan (30), Zeynep (20), Naime Orman (63) ve Eyüp Demir (5) yaralandı.



Yaralılardan Naime Orman'ın taburcu edildiği, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



Kazadan sonra ulaşıma kapanan demir yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

