Elazığ'da 'hastanede dayak' iddiası

Elazığ'da "popüler bozukluk" teşhisi ile tedavi gören hastaya hastanede dayak atıldığı iddia edildi. Fırat Özdemir, "Eşimi yürüterek hastaneye götürdüm sedye ile çıkardım" dedi.



Fırat Özdemir, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatan eşi Fatma Özdemir'i görmek istedi. Yetkililerin kendisini içeri almaması üzerine şüphelenen Özdemir zorla binaya girdi.



Özdemir, yürüyemez haldeki eşinin vücudunda darp izleri gördü.



Ancak Başhekim Dr. Mustafa Namlı, darp olayını yalanladı. Özel odada bulunan hastanın camları kırdığı için servise alındığını söyledi.



Namlı, "Kamera kayıtlarını kontrol etmeden bir şey söylemek mümkün değil. Kayıtlara bakacağız" diye konuştu



Başhekim'e inanmayan Fırat Özdemir, eşini hastaneden çıkardı, yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulundu.



Fırat Özdemir, "Eşimi yürüterek hastaneye götürdüm sedye ile çıkardım" dedi.



'Durumu iyiydi'



Fırat Özdemir eşini Perşembe günü Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürerek muayene ettirdikten sonra, "Popüler bozukluk" teşhisi ile yatırdıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Hastanın tedavisi güzeldi, durumu iyiydi, yemeğini dışarıdan götürüyordum, yemeğini yiyordu, geziyordu, çocuklarını soruyordu. Sabah ben yine yemek yaptırıp hastaneye gittim, tanıdık bir hemşire vardı ona durumunu sordum iyi olduğunu söyledi.



Ben yemeği aldım götürdüm hasta bakıcı geldi ve 'Yemeği bize ver biz götürelim' dedi. Bende itiraz ettim, zaten ziyaret saatidir yemeği ben götüreceğim dedim. Kabul etmediler, hastan uyuyor dediler, içeri giremezsin dediler. Ben görmek için ısrar edince o sırada hemşire kapıyı açtığında ben içeri girdim, 5. serviste demir parmaklıkların arkasından iki hastabakıcının kollarından tutarak sürükleyip yanıma getirdiklerini gördüm. O durumu görünce taburcu çıkış belgelerini de imzalamadım"



5 çocuk annesi Fatma Özdemir, başka bir hastanede tedavi altına alındı.