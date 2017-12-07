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Elazığ'da günü birlik kiralık evlere 15 bin lira ceza

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından kent merkezindeki günü birlik kiralık evlere yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen 24 kayıt dışı ev sahibine toplam 15 bin 584 lira para cezası kesildi

07 Aralık 2017 15:42

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından kent merkezindeki günü birlik kiralık evlere yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen 24 kayıt dışı ev sahibine toplam 15 bin 584 lira para cezası kesildi. 
Günübirlik kiralık evlere yönelik yapılan uygulama ile ilgili Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Asayiş Dairesi Başkanlığı\'nın koordinesinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler olarak adlandırılan evlerin son dönemlerde otel gibi kullanılmaya başlanması nedeniyle olası terör olaylarının önüne geçmek ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla ülke genelinde eş zamanlı \'Günübirlik Kiralanan Evler Uygulaması\' başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Bu kapsamda Elazığ İl Emniyet Müdürlüğümüzce ilimiz merkezinde 6- 7 Aralık 2017 tarihlerinde uygulama yapılmıştır. Uygulama dâhilinde; 24\'ü kayıt dışı olmak üzere toplam 74 günübirlik kiralanan evde yapılan denetimlerde 119 şahıs sorgulanmış, 4 şahsın kimlik bildirimi yapılmadan konaklatıldığı ve 1 şahsın da sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edilmiş olup toplam 15.584 TL idari para cezası uygulanmıştır.\"

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