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Elazığ'da gümrük kaçağı 45 cep telefonu ele geçti

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da park halindeki araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 45 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

21 Ocak 2019 14:56

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da park halindeki araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 45 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, kent merkezinde park halindeki bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 45 cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, olayla ilgili ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.

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