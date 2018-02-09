Elazığ'da cuma namazı çıkışında yağmur duası

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde son yılların en kurak kışı yaşanırken, Elazığ\'da bugün cuma namazından çıkan çok sayıda kişi, yağmur duası yaptı.

Tarihi Harput Mahallesi Ulu Cami\'de kılınan cuma namazının ardından toplanan cemaat, cami imamı Hacettin Yılmaz ile birlikte yağmur duası için ellerini göğe açtı. İmam Yılmaz, duaya katılanlara, son 40 yılın en etkili kuraklığını yaşadıklarını belirterek, \"Bağlarımızı, bahçelerimizi, tarlalarımızı ve derelerimizi ihya edecek ilahi rahmet tecelli edecek inşallah. Çok ağır ve kurak bir süreçten geçiyoruz. Son 40 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Allah inşallah imtihanımızı kolay eyler\" dedi.

Yapılan duaların ardından açıklama yapan Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat da yağmur duası için daha önce sosyal medyadan duyuru yaptıklarını, yoğun bir katılım olduğunu söyledi. Muhtar Demirpolat, \"İnşallah Rabbimiz rahmetini eksik etmez. Çünkü kurak bir dönemden geçiyoruz. Yağan rahmeti özlediğimiz için böyle bir dua programı düşündük. Geçen yıl bu zamanlar kar ile mücadele ediyorduk. Bu yıl ise maalesef bir bahar havası var. İnşallah Rabbimiz rahmetini eksik etmez\" diye konuştu.



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