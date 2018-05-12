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Kültür-Sanat

Elazığ'da 'Çayda Çıra Film Festivali'nin galası yapıldı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali’nin galası ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti

12 Mayıs 2018 19:59

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali’nin galası ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.
Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından organize edilen 11\'inci Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali’nin galası halk oyunları ve \'Anadolu’da Kadın\' temalı defile gösterisi ile başladı. Galanın açılış töreninde konuşan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, festivalin kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, \"Çayda Çıra Film Festivali gibi uluslararası alanda kendisini göstermiş organizasyonların 11\'incisini yapmak önemlidir. Bu tür festivaller şehrimizin için önemli tanıtımlardır\" dedi.
Bu yıl iddialı bir festival hazırladıklarını ifade eden Çayda Çıra Dernek Başkanı Serdar Kara ise \"Bu kültür sanat organizasyonlarının en önemlisinden biri de bu gece gerçekleştirilmiş oluyor. Bu yıl çok iddialı jüri ile başladık. Umarım bundan sonraki dönemlerde de bu jüri üyelerimizin daha çok üstüne koyarak Elazığ’a gelmelerini sağlayacağız.\"
Bulut Aras, Gökhan Güney, Defne Yalnız, Faik Öztürk ve Safiye Soyman gibi birçok ünlü ismin katıldığı gala gecesi onur ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

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