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Yaşam

Elazığ'da bir otelde patlama; 3 kişi yaralı

Yetkililer, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanma ihtimaline karşı önlem aldı

24 Temmuz 2015 15:31

Elazığ'da, bir otelde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir otelin 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Olayda yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AFAD, itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanma ihtimaline karşı önlem aldı.

Patlamanın meydana geldiği otel odasında çok sayıda çakmak gazı dolum tüpü bulunduğu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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