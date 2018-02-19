Elazığ'da AVM inşaatında çökme: 3 işçi yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da bir alışveriş merkezinin (AVM) inşaatında meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Elazığ-Diyarbakır Karayolu\'nun 5\'inci kilometresinde, yapımına yaklaşık 3 ay önce başlanan bir AVM\'deki inşaat tablası, beton dökülürken henüz belirlenemeyen bir nedenle, saat 13.00 sıralarında çöktü. Çökme sonucu 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma ile Fırat Üniversitesi hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen yaralıların tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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