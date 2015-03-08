Elazığ'da ambulansa silahlı saldırı

Elazığ'da vakaya giden ambulansa silahlı saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, bir çağrı üzerine Nailbey Mahallesi Dal Sokak'ta bulunan hastaya giden 112 Acil Servis ekibinin bulunduğu ambulansa, plakası belirlenemeyen bir otomobil aynı sokakta arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön tarafında hasar oluştu. Bunun üzerine iki kişi oldukları belirtilen zanlılardan biri otomobilden inerek tabancayla 5 kez rast gele ateş açtı. Kurşunlardan 3'ü ambulansa isabet etti.

Olayın ardından kaçan zanlılardan birinin polisin başlattığı çalışma sonucunda yakalanarak, gözaltına alındığı öğrenildi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Elazığ Şube Başkanı Timur Gök, yaptığı açıklamada, 112 Acil Servis ekibine yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Olayda kimsenin yara almamasının sevindirici olduğunu ifade eden Gök, şunları kaydetti:

"Sağlıkta hizmete bu kadar kolay ulaşıldığı bir dönemde bu tür olayların meydana gelmesi, bizi yoruyor, üzüyor ve rencide ediyor. Bunca zorluklara rağmen insanlara hizmet veren 112 Acil Servis çalışanı arkadaşlarımıza yapılan bu saldırı olayının son olmasını temenni ediyoruz. Başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağız."