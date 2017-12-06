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Elazığ'da 800 litre kaçak şarap ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından merkez Sedeftepe köyündeki bir eve düzenledikleri operasyonda, kaçak olarak üretilen 800 litre şarap ele geçirildi

06 Aralık 2017 16:47

Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından merkez Sedeftepe köyündeki bir eve düzenledikleri operasyonda, kaçak olarak üretilen 800 litre şarap ele geçirildi.
Merkez Sedeftepe köyündeki bir evde kaçak içki imalatı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, köye operasyon düzenledi. Jandarmanın operasyon düzenlediği evde, üzeri halı ile kapatılan su depoları ve su bidonlarında kaçak üretildiği belirtilen toplam 800 litre şarap ele geçirildi. Kaçak şarap üretimi ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 
Dün de aynı köyde iki evin eklentilerinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda, kaçak olarak üretilen 2 ton 270 litre şarap ele geçirilmiş ve 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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