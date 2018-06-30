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Elazığ'da 420 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Malatya karayolu uygulama noktasında durdurduğu bir araçta yaptıkları aramada, 420 kilo kaçak tütün ele geçirildi

30 Haziran 2018 17:03

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekiplerin Malatya karayolu uygulama noktasında durdurduğu bir araçta yaptıkları aramada, 420 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve tütün ticaretinin önlenmesine yönelik Elazığ- Malatya yolu kontrol noktasında uygulama yaptı. Durdurulan bir hafif ticari araçta yapılan aramada, belgesiz kıyılmış 420 kilogram tütün ele geçirildi. Sürücüye Kabahatler Kanunu Hükümleri gereğince 5 bin 115 lira idari ceza kesilirken, el konulan kaçak tütün daha sonra imha edildi.

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