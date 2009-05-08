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Yaşam

Elazığ'da 41 kaçak yakalandı

08 Mayıs 2009 21:04

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 41 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine, Gözeli köy yolu kavşağında ilçeye 5 kilometre uzaklıkta lastiği patlayan 21 DP 724 plakalı minibüste yabancı uyruklu 41 kaçak olduğunu gördü.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kişilerin 4'ünün Afganistan, 15'inin Pakistan, 22'sinin Burma uyruklu oldukları ve yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlendi.

Van'dan İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktıkları öğrenilen kaçakların, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Öte yandan sürücüsü bulunamayan minibüsün ruhsat sahibi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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