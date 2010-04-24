Elazığ’da 4,0 şiddetinde deprem

Elazığ'ın Palu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden alınan bilgiye göre, merkez üssü Palu'ya bağlı Gökdere köyünde saat 08.15'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Palu Kaymakamı Ayhan Yazgan, haftasonu ve depremin olduğu saatte vatandaşların uykuda olması nedeniyle depremi çoğu kişinin hissetmediğini ifade etti.



Şuana kadar kendilerine herhangi bir can veya mal kaybı bilgisinin gelmediğini söyleyen Yazgan, ''Deprem bölgesinde keşif yapılmaya çıkıldı ama sanıyorum ki önemli bir şey yok'' diye konuştu.



Yazgan, aldıkları bilgiye göre, Gökdere Köyü'nde ciddi bir hasar olmadığını da bildirdi.