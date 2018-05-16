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Elazığ'da, 4 kız cadde ortasında kavga etti

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 4 kız, henüz bilinmeyen bir nedenden cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti

16 Mayıs 2018 21:44

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da 4 kız, henüz bilinmeyen bir nedenden cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti. Çevredekilerin müdahalesiyle sona erdirilen kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Gazi Caddesi\'nde 4 kız henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak kavga etmeye başladı. Kızlardan biri, diğerinin saçını çekerek yerde sürüklerken, başka bir kız da yere düşen diğer kızla kavgasını sürdürdü. Kızların birbirlerine küfürler de ettiği kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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