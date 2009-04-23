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Yaşam

Elazığ'da 37 kaçak yakalandı

23 Nisan 2009 12:02

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 37 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sivrice-Malatya kara yolu üzerinde, Gözeli Köyü mevkisinde yol kenarında oturan bir grup gören köylüler, jandarmaya haberverdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen Burma uyruklu 14, Afganistan 23 olmak üzere 37 kaçak yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kaçakların, Van'dan kamyonla geldiklerini, kendilerini getirenlerin "İstanbul" diyerek bölgeye bıraktığını söylediği bildirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve yemek ikram edilen kaçakların, sınır dışı edileceği öğrenildi

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