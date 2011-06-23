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Yaşam

ELAZIĞ'DA 3.2'LİK ARTÇI ELAZIĞ (A.A)

23 Haziran 2011 15:46

-ELAZIĞ'DA 3.2'LİK ARTÇI ELAZIĞ (A.A) - 23.06.2011 - Elazığ'ın İçme beldesindeki 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından beldede 3.2 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı daha kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Elazığ'ın İçme beldesinde saat 10.34'deki 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 20 dakika sonra saat 10.54'de beldede 3.2 büyüklüğünde çok hafif şiddette bir deprem daha kaydedildi. Merkez üssü Elazığ'a yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki İçme beldesindeki 5.4 büyüklüğündeki ilk depremin yerin 5.7 kilometre altında, 3.2 büyüklüğündeki artçı depremin ise 13.2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. -''MERKEZDE PROBLEM YOK''- Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, merkez üssü İçme beldesi olan 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent merkezinde herhangi bir problemin yaşanmadığını söyledi. Selmanoğlu, şu anda depremin merkez üssü olan İçme beldesinde bulunduğunu ifade etti.  Beldede vatandaşın rahat ve sakin olduğunu aktaran Selmanoğlu, ''Herhangi bir olay yok. Hafif sıva dökükleri var. Şu anda Allah'a şükür yaralı yok, bir problem yok. İçme beldesinde vatandaşın rahat olduğunu gördüm, huzurlu bir şekildeler. Yalnız aldığımız bir duyuma göre Sarıkamış köyünde hasar olduğu söylentileri var. Şimdi oraya doğru gidiyorum'' diye konuştu. Deprem nedeniyle kent merkezinde herhangi bir problem olmadığını açıklayan Selmanoğlu, deprem olduğu sırada spor salonunda halk oyunları yarışmasında bulunduğunu anlattı.

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