T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da 3 çocuk annesinin öldürülmesiyle ilgili keşif yapıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da 2017 yılının Haziran ayında, iki grup arasında sokak arasında çıkan silahlı kavgada, olay ile ilgilisi olmayan 3 çocuk annesi Canan Acar’ın (45) öldürülmesi ile ilgili mahkeme heyeti bugün keşif yaptı

23 Mart 2018 21:42

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da 2017 yılının Haziran ayında, iki grup arasında sokak arasında çıkan silahlı kavgada, olay ile ilgilisi olmayan 3 çocuk annesi Canan Acar’ın (45) öldürülmesi ile ilgili mahkeme heyeti bugün keşif yaptı.
Merkez Öğretmenevi ve Ahmet Aytar Spor Salonu\'nun bulunduğu yürüyüş alanında 6 Haziran 2017 tarihinde, 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, olay ile ilgisi olmayan 3 çocuk annesi Canan Acar, kaldırımda yürürken kurşunların hedefi olmuş ve hayatını kaybetmişti. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, olayın gerçekleştiği alanda bugün keşif yaptı. Kaldırım yaya trafiğine kapatılarak güvenlik şeridi çekildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından tutuklu zanlılar ile birlikte mahkeme heyeti keşif yaptı. Yapılan keşfin ardından heyet bölgeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHA ELAZIĞdaHaziranCanan AcarınMerkezAhmet Aytar Spor SalonuCanan AcarEmniyet MüdürlüğüneAğır Ceza MahkemesiKaldırımAlınanYapılanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24