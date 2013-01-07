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Yaşam

Elazığ'da 2 tren çarpıştı; 9 yaralı

Kaza, Elazığ'a yaklaşık 40 kilometre mesafdeki Yolçatı İstasyonu'nda meydana geldi

07 Ocak 2013 02:26

Elazığ'ın Yolçatı İstasyonu'nda fırat ekspresi ile istasyonda manevra yapan yük treni çarpıştı. Kazada, makinist saim yıldız ile 8 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ'a yaklaşık 40 kilometre mesafdeki Yolçatı İstasyonu'nda meydana geldi. Malatya'dan Elazığ istimaketine giden 61502 sefer sayılı Fırat Ekspresi, istasyonda manevra yapan 54013 sefer sayılı yük treni ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Fırat Ekpresi makinisti Saim Yıldız ile trende bulunan 8 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ayakta tedavi edilirken, yolcular otobüslerle Elazığ'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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