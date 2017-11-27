Elazığ'da 2 otomobil çarpıtı: 6 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkezde,2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Merkez Ataşehir Mahallesi\'nde Mustafa K. (22) yönetimindeki 01 VR 856 plakalı otomobil, Dervişler Sokak\'ta Oğuz A.\'nın (39) kullandığı 23 EH 487 plakalı otomobil ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Oğuz A.\'nın otomobili önce bir panoya daha sonra duvara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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