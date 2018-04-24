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Elazığ'da, 1960-1970 basımı 3500 adet madeni para bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Merkez Harput Mahallesi'nde, 1960-1970 basımı olan 3 bin 500 adet madeni para bulundu

24 Nisan 2018 23:58

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Merkez Harput Mahallesi\'nde, 1960-1970 basımı olan 3 bin 500 adet madeni para bulundu.
Elazığ\'ın tarihi Harput Mahallesi\'nde restorasyonu devam eden Sarı Müftü Konağında tadilat çalışmaları sırasında ilginç bir olay yaşandı. Tadilat çalışmasını yürüten ekipler, konağın iç kısmında bulunan kapı eşiğinin üstünde çoğu 1960-1970 basımı olan 3 bin 500 adet madeni para buldu. Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından incelenen madeni paralar, Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Yetkililer, madeni paraların daha önce konakta yaşayan bir kişi tarafından kapı eşiğinin üstüne saklandığının tahmin edildiğini belirtti.

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