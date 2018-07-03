Elazığ'da 17 yıl önceki aile içi infaza 3 tutuklama

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, 17 yıl önce ortadan kaybolan Yurdagül Kaya’nın aile içi infaza kurban gittiği ortaya çıktı. Kaya’yı öldürüp cesedini Bitlis\'in Güroymak ilçesinde köprüden dereye attıkları iddia edilen babası, amcası ve kuzeni tutuklandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adı açıklanmayan bir kadın, arkadaşı 1 çocuk annesi Yurdagül Kaya\'dan (42) uzun süredir haber alamadığını belirterek polise başvurdu. Polis ekipleri, yaptığı araştırmada, Kaya’ya ulaşamadı.

Kurulan özel ekip, Kaya’nın boşandığı eşinin, çocuğunu alarak başka bir kadınla evlendiğini tespit etti. 2001 yılında boşandıktan sonra yaşadığı Bursa\'dan Elazığ’a geldiği belirlenen Yurdagül Kaya\'yı, o tarihten sonra kimsenin görmediği bilgisine ulaşan polis ekipleri, aile yöneldi.

Yaklaşık 2,5 aylık çalışma sonucunda bazı delillere ulaşan polis, Yurdagül Kaya’nın Elazığ’da aile içinde alınan kararla infaz edildikten sonra cesedinin Bitlis\'in Güroymak ilçesi sınırlarında bir köprüden dereye atıldığını ortaya çıkardı. Polis, baba Hasan Kaya, üvey anne V. Kaya, üvey abla Y. Kaya, amca Hüseyin Kaya, yenge N. Kaya ve amcaoğlu Oğuzhan Kaya’yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün Elazığ Adliyesi\'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba Hasan, amca Hüseyin ve amcaoğlu Oğuzhan Kaya, kasten öldürme, delilleri yok etme, yardım ve yataklık yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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