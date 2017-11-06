Elazığ'da 15 bölgede, özel güvenlik bölgesi süresi uzatıldı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da daha önce ilan edilen 15 yerin özel güvenlik bölgesinin süresi, Valilik tarafından yapılan açıklamayla uzatıldı.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle Elazığ\'ın kırsalı bölgesinin 15 bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin süresi dolmasıyla valilik tarafından yapılan açıklamayla uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, \"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu İlçesi sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 7-21 Kasım tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır\" denildi. Açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin isimleri ise şöyle sıralandı:

\"Alacakaya İlçesi\'ndeki Gortil, Herbite Yaylaları bölgesi, Arıcak İlçesi\'nde Görese 1, 2 bölgesi, Karakoçan İlçesi\'nde Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar\'ın batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyünün batısı, Başak Yaylası, Velikan\'ın doğusu, Çatılı bölgesi, Palu İlçesi\'nde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları.\"