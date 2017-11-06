T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ'da 15 bölgede, özel güvenlik bölgesi süresi uzatıldı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da daha önce ilan edilen 15 yerin özel güvenlik bölgesinin süresi, Valilik tarafından yapılan açıklamayla uzatıldı

06 Kasım 2017 19:24

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da daha önce ilan edilen 15 yerin özel güvenlik bölgesinin süresi, Valilik tarafından yapılan açıklamayla uzatıldı.
Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle Elazığ\'ın kırsalı bölgesinin 15 bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin süresi dolmasıyla valilik tarafından yapılan açıklamayla uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, \"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu İlçesi sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 7-21 Kasım tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır\" denildi. Açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin isimleri ise şöyle sıralandı: 
\"Alacakaya İlçesi\'ndeki Gortil, Herbite Yaylaları bölgesi, Arıcak İlçesi\'nde Görese 1, 2 bölgesi, Karakoçan İlçesi\'nde Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar\'ın batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyünün batısı, Başak Yaylası, Velikan\'ın doğusu, Çatılı bölgesi, Palu İlçesi\'nde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları.\" 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ELAZIĞ DHA ELAZIĞValilikTerörleElazığAçıklamadaAlacakaya Arıcak KarakoçanPaluKasımElazığ ValiliğiHalkımızınGortil Herbite YaylalarıArıcakGöreseKarakoçanGazdağı Karaboğa DağlarıDilektaşı Yaylası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24