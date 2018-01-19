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Elazığ'da 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi 

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın 4 ilçesinde terörle mücadele operasyonları kapsamında 15 bölge, 21 Ocak- 2 Şubat 2018 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi

19 Ocak 2018 19:42

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'ın 4 ilçesinde terörle mücadele operasyonları kapsamında 15 bölge, 21 Ocak- 2 Şubat 2018 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırlarında yürütülecek operasyonlar nedeniyle 15 ayrı bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilerek, \"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede  21 Ocak - 04 Şubat 2018 tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır\" denildi.
 

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