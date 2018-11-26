Elazığ'da 11 ton 140 litre sahte şarap ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, iki depoda 11 ton 140 litre sahte şarap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ- Keban karayolunda bulunan kontrol noktasında durdurdukları minibüste arama yaptı. Yapılan aramada, minibüsteki bidonlarda sahte şarap ele geçirildi, araçtaki O.C. ve A.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde iki depoda sahte içki imal ettiklerini itiraf etti. Bunun üzerine söz konusu depolarda yapılan aramalarda, bidonlar ve variller içerisinde saklanan 11 ton 140 litre sahte şarap ele geçirildi. Depolar ekipler tarafından mühürlendi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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