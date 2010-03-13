Elazığ'a yardım götüren minibüs devrildi: 4 yararlı

T24 - Elazığ'daki depremde zarar gören Okçular köyüne yardım malzemesi getiren minibüs, köy çıkışında 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada 3'ü üniversite öğrencisi 4 kişi yaralandı. Öte yandan Anadolu Yakası Pazarcılar Odası, Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlar için, İstanbul'dan bölgeye bir kamyon yardım malzemesi gönderdi.



Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, topladıkları yardım malzemelerini Okçular köyüne götürdü. Yardım dağıtımının ardından kente dönmek üzere yola çıkanları taşıyan Murat Kaya'nın kullandığı 23 S 0204 plakalı minibüs, Okçular köyü girişindeki virajda kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Kazada, sürücü Kaya'nın yanı sıra minibüsteki öğrenciler Ahmet Emin Gençaban, Hanım Yıldırım ve Çağnur Çalışkan yaralandı. Minibüsteki diğer öğrenci Muktedir Kahraman ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Sürücünün ağır yaralandığı kazanın ardından yaralılara ilk müdahaleyi bölgede bulunan doktorlar yaptı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ'daki çeşitli hastanelere götürüldü.



İstanbul'dan Elazığ'a yardım



Oda Başkanı Mehmet Emin Yarar, pazarcı esnafının ve vatandaşların verdiği kuru ve yaş gıda, giyecek ve bir miktar tıbbi malzemeyi depremde zarar gören vatandaşlara yardım amacıyla topladıklarını söyledi.



Bölgede yaşanan afetten dolayı mağdur olan insanlar için çok üzüntü duyduklarını ifade eden Yarar, vatandaşların üzüntülerini azaltmak ve yaralarına merhem olmak amacıyla pazarcı esnafının da desteği ve gönüllülerin yardımıyla malzemelerin gönderilmek üzere hazırlandığını kaydetti.



Yardım kamyonunun pazartesi sabahı, depremden en çok zarar gören Okçular köyüne ulaşacağını belirten Yarar, malzemelerin de aynı gün sabah saat 09.00'dan itibaren dağıtılmaya başlanacağını sözlerine ekledi.



Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan Salı Pazarı'nda malzemelerin yüklendiği kamyon Elazığ'a doğru yola çıktı.

