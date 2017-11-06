T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elazığ Valiliği, sahte valiye karşı işadamlarını uyardı 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Valiliği, kentteki işadamlarını arayarak, kendini vali, vali yardımcısı ve daire müdürü olarak tanıtıp dolandırmak isteyenlere karşı, yaptığı yazılı açıklama ile uyarıda bulundu

06 Kasım 2017 19:34

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Valiliği, kentteki işadamlarını arayarak, kendini vali, vali yardımcısı ve daire müdürü olarak tanıtıp dolandırmak isteyenlere karşı, yaptığı yazılı açıklama ile uyarıda bulundu.
Elazığ\'da işadamlarını telefonla arayarak, kendini vali olarak tanıtıp, bir yardım kampanyasına destek olmalarını isteyenlerin ihbar edilmesi için Elazığ Valiliği\'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"Son zamanlarda kendisini Elazığ Valisi, Elazığ Vali yardımcısı veya daire müdürü olarak tanıtan şahısların, işadamlarımızı arayarak Elazığ Valiliği\'nce bir yardım kampanyası başlatıldığını beyan ederek verdikleri hesap numarasına bağış yapılmasını istedikleri tespit edilmiştir. Elazığ Valiliğimizce başlatılan herhangi bir yardım kampanyası bulunmamakta olup bağış talebinde bulunan bu şahıslarla Elazığ Valiliği\'nin hiçbir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın ve iş adamlarımızın bu tür telefon aramalarına itibar etmemesi, durumu gecikmeksizin Valiliğimize, adli makamlara veya güvenlik birimlerine bildirmesi gerekmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ELAZIĞ DHA ELAZIĞ ValiliğiElazığElazığ ValiliğiElazığ Valisi Elazığ ValiElazığ ValiliğimizceVatandaşlarımızınValiliğimize

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24