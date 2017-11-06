Elazığ Valiliği, sahte valiye karşı işadamlarını uyardı 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Valiliği, kentteki işadamlarını arayarak, kendini vali, vali yardımcısı ve daire müdürü olarak tanıtıp dolandırmak isteyenlere karşı, yaptığı yazılı açıklama ile uyarıda bulundu.

Elazığ\'da işadamlarını telefonla arayarak, kendini vali olarak tanıtıp, bir yardım kampanyasına destek olmalarını isteyenlerin ihbar edilmesi için Elazığ Valiliği\'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Son zamanlarda kendisini Elazığ Valisi, Elazığ Vali yardımcısı veya daire müdürü olarak tanıtan şahısların, işadamlarımızı arayarak Elazığ Valiliği\'nce bir yardım kampanyası başlatıldığını beyan ederek verdikleri hesap numarasına bağış yapılmasını istedikleri tespit edilmiştir. Elazığ Valiliğimizce başlatılan herhangi bir yardım kampanyası bulunmamakta olup bağış talebinde bulunan bu şahıslarla Elazığ Valiliği\'nin hiçbir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın ve iş adamlarımızın bu tür telefon aramalarına itibar etmemesi, durumu gecikmeksizin Valiliğimize, adli makamlara veya güvenlik birimlerine bildirmesi gerekmektedir.\"