Elazığ Şehir Hastanesi inşaatında yangın

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da yapımı devam eden Şehir Hastanesi binasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Elazığ merkez Doğukent Mahallesi\'nde yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaatında saat 00.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Personelin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, inşaatta kalan işçiler de ekipler tarafından tahliye edildi. Kısa sürede söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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